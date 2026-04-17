الأمم المتحدة: 38 ألف امرأة وفتاة استشهدنَ خلال الحرب الإسرائيليَّة على غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يوم الجمعة، أنّ ما لا يقلّ عن 47 امرأة وفتاة استشهدنَ يومياً في المتوسط، في خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرّت أكثر من عامَين.

وأفادت الهيئة، في تقرير لها، يوم الجمعة، بأنّ "أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة قُتلنَ في قطاع غزة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وديسمبر/ كانون الأول 2025"، الأمر الذي يمثّل أكثر من نصف عدد الشهداء الذين وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة سقوطهم في خلال الحرب الأخيرة.

وحذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من استمرار سقوط ضحايا، ولا سيّما من النساء والفتيات، حتى بعد مرور ستّة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار الهشّ.

وأكدت مسؤولة العمل الإنساني في هيئة الأمم المتحدة للمرأة صوفيا كالتروب أمام الصحافيين بمقرّ المنظمة في جنيف أنّ "أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة في غزة وقعنَ ضحية للغارات الجوية والعمليات العسكرية البرية الإسرائيلية" في تلك الفترة المُشار إليها.

وبيّنت أنّ من بينهنّ "أكثر من 22 ألف امرأة و16 ألف فتاة، أي إنّ المعدّل كان مقتل 47 امرأة وفتاة على الأقلّ يومياً".

وأوضحت، أن "النساء والفتيات يمثّلنَ نسبة من الوفيات مرتفعة بصورة كبيرة مقارنة بالنزاعات السابقة في قطاع غزة"، مضيفةً أنّهنّ "ما زلنَ يعشنَ معاناة شديدة، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025".

كما وأشارت إلى أنّ "نحو 11 ألف امرأة وفتاة أُصبنَ بجروح بالغة لدرجة أنهنّ بقينَ على قيد الحياة مع إعاقات دائمة".

وحضّت كالتروب على وضع النساء والفتيات وهنّ الأكثر ضعفاً "في صلب الاستجابة الإنسانية" على خلفية النزوح القسري ومحدودية الوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.

وقد نزحت نحو مليون امرأة وفتاة مرّات عدّة في خلال الحرب، في حين تواجه نحو 790 ألفاً منهنّ انعداماً حاداً أو حتى كارثياً في الأمن الغذائي، وفقاً لبيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

المصدر / رويترز