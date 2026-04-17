حماس: وقف النار في لبنان انتصار لصمود الشعب ومقاومته

17 ابريل 2026 . الساعة 16:46 بتوقيت القدس
شعار حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
متابعة/ فلسطين أون لاين

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدة أنه جاء ثمرةً لصمود الشعب اللبناني الشقيق، وتضحيات مقاومته الباسلة التي أفشلت أهداف العدوان الإسرائيلي.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، يوم الجمعة، إنّ العدوان على لبنان وشعبنا الفلسطيني يأتي في إطار مشروع واحد يستهدف شعوب أمتنا، ويسعى لفرض الهيمنة بالقوة، غير أنّ صمود الشعوب ومقاومتها الباسلة يواصل إفشال هذه المخططات وإسقاط أهدافها.

وتوجهت الحركة، بالتحية إلى الشعب اللبناني ومقاومته، وفي مقدمتها حزب الله، على هذا الصمود البطولي، الذي شكّل محطةً مهمة في مسار المواجهة مع الاحتلال، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ودعمها لحقّ النازحين في العودة الآمنة إلى بلداتهم ومنازلهم.

#حماس #لبنان #وقف إطلاق النار #بيروت

