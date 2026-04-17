مستوطنون يقتحمون خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم

17 ابريل 2026 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
اعتداءات المستوطنين في الضفة

اقتحم مستوطنون، يوم الجمعة، منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا خلايل اللوز وتمركزوا في منطقة "بئر المياه" لاستفزاز المواطنين.

يشار إلى أن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على حد سواء تصاعدت في الآونة الأخيرة، وتمثلت بمهاجمة منازل المواطنين، واقتلاع أشجار، وهدم غرف زراعية.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" 964 انتهاكًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة منذ الثالث من أبريل/ نيسان الجاري.

وسجل "معطى" 105 اعتداءات نفذتها مليشيات المستوطنين، و169 مداهمة منازل، و10 انتهاكات بحق المقدسات و44 حالة لمصادرة ممتلكات، وانتهاكين بحق التعليم والطواقِم الطبية.

ويذكر أن "معطى" وثّق سابقا، استشهاد 30 فلسطينياً وإصابة 376 آخرين في أكثر من 9 آلاف و400 انتهاك إسرائيلي بالضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال شهر أذار/ مارس الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتداءات المستوطنين #اقتحامات المستوطنين #خلايل اللوز

