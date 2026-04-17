"أطباء بلا حدود" تُحذِّر من تفشي الأمراض المرتبطة بتدهور الظروف المعيشية بغزة

قالت مشرفة قسم التوعية النفسية في منظمة أطباء بلا حدود شيماء عودة ، إن نحو 60% من الحالات التي استقبلتها مرافق المنظمة في قطاع غزة خلال الأشهر الستة الماضية كانت إصابات مباشرة.

وأوضحت عودة أن أن واقع الحال لم يتغير كثيرا بالنسبة للفلسطينيين عقب وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية أثرت بشكل كبير على الخدمات الصحية.

وأشارت إلى صعوبة توفير أدوية أساسية، خاصة للأمراض المزمنة مثل الإنسولين، مؤكدة وجود نقص حاد في الأدوات الجراحية ومواد التعقيم ومستلزمات الوقاية من العدوى، ما انعكس سلبًا على جودة الرعاية الطبية وقدرة الطواقم على التعامل مع الحالات.

مشرفة قسم التوعية النفسية في "أطباء بلا حدود"، شيماء عودة

وحذرت من تفشي الأمراض المرتبطة بتدهور الظروف المعيشية، مثل الأمراض الجلدية والإسهال وأمراض الجهاز التنفسي، نتيجة شح المياه النظيفة وضعف خدمات الصرف الصحي.

وأكدت عودة أن أمراضا مثل "الجرب" أصبحت أكثر انتشارًا خاصة بين الأطفال في مراكز الإيواء والخيام، في ظل غياب النظافة والرعاية الصحية الكافية.

وأوضحت عودة أن معاناة السكان مستمرة رغم الحديث عن تهدئة، في ظل نقص حاد في الموارد وتراجع الخدمات الأساسية، داعية إلى تحرك دولي فوري لإنقاذ ما تبقى من القطاع الصحي في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين