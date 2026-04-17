إصابة 7834 إسرائيليًا منذ بدء الحرب على إيران ولبنان

أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، يوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين إلى 7834 إسرائيليا منذ بدء الحرب على إيران ولبنان في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأضافت في بيان: "منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي، وحتى الجمعة الساعة 7:00 صباحا (05:00 تغ)، تم إجلاء 7834 مصابا إلى المستشفيات،، بينهم 78 يتلقون العلاج حاليا".

وبين الـ78 مصابا 1 في حالة حرجة، و16 في حالة خطيرة، و28 في حالة متوسطة، وفقا للبيان.

ويتضح من المعطيات أن 43 إسرائيليا أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ كان العدد صباح الخميس 7791 مصابا.

وأفاد معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، في وقت سابق، بمقتل 35 إسرائيليا منذ بداية الحرب، فيما لم يصدر جيش الاحتلال بيانًا رسميًا يعترف به بالأرقام الحقيقة لعدد القتلى.

