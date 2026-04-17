تراجع أسعار النفط دون 100 دولار

تراجعت أسعار النفط نحو 2 بالمئة إلى دون 100 دولار للبرميل، الجمعة، رغم استمرار اضطراب الإمدادات وسط ترقب لمفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وهبط سعر خام برنت 1.4 بالمئة إلى 98 دولارا للبرميل، فيما سجل خام "غرب تكساس" الوسيط 94 دولارا متراجعا 2 بالمئة مع حلول الساعة 06:00 تغ.

يأتي التراجع رغم استمرار المخاوف بشأن الإمدادات، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما يعزز القلق بشأن انقطاع الإمدادات.

والخميس، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين قد تستأنف نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى "قرب" التوصل إلى اتفاق مع طهران.

