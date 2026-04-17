17 ابريل 2026 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
آثار حرق المستوطنين مركبة لفلسطيني فجر اليوم

أحرق مستوطنون فجريوم الجمعة، مركبتين خلال هجومهم على منازل المواطنين، جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "عتنائيل"، المقامة على أراضي المواطنين، تسللت إلى منازل المواطنين في منطقة "مجد الباع" غرب يطا، وأحرقت مركبتين تعودان للشقيقين خالد وياسر أبو علي بشكل كامل.

وفي سياق متصل، فجرت قوات الاحتلال أبواب عدد من المحلات التجارية في يطا، قبل أن تقتحمها وتقوم بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي بلدة بيت عوا غربا، داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد العكيمي، وقامت بتفتيشه وتعمد تدمير محتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين
