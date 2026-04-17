شهيدان وإصابات في قصف الاحتلال شرقي غزة وجباليا

17 ابريل 2026 . الساعة 08:24 بتوقيت القدس
عمليات نسف للمباني شرقي مدينة غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والإصابات، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار بشكل متواصل تجاه تجمعات المواطنين وخيامهم.

وفي آخر التطورات،  أفادت مصادر صحفية باستشهاد الشقيقين محمود وعيد أبو وردة من جباليا البلد برصاص قوات الاحتلال أثناء تعبئتهما المياه للمواطنين قرب مدخل حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا شمال قطاع غز، كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرق جباليا.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 766 شهيدًا بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,147، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 760 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية 72,345 شهيدًا، و172,250 إصابة، موضحة أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
