طقس فلسطين: أجواء حارة ومغبرة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الجمعة، حارا ومغبرا خلال ساعات النهار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية، وخلال ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومغبرا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والأحد: يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا ومعتدلا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا ومعتدلا ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت الأرصاد يومي الجمعة والسبت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وزيادة تركيز الغبار في الجو، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، والتزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

