مرفق بالرابط... السفارة بمصر تدعو الراغبين بالعودة إلى غزة لتسجيل بياناتهم

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت السفارة الفلسطينية لدى جمهورية مصر العربية، يوم الخميس، المواطنين المتواجدين في مصر والراغبين في العودة إلى قطاع غزة بتسجيل بياناتهم.

وقالت السفارة، في بيان صحافي، إنه يمكن للراغبين بالعودة للقطاع التسجيل عبر الرابط المرفق، بياناتهم الخاصة والتي تتضمن: الاسم الرباعي، وتاريخ الميلاد، ورقم جواز السفر إن وجد، ورقم الهوية والهاتف، موضحة أن التسجيل سيكون عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وأوضحت أن السفر سيكون وفق الآلية المعمول بها، حيث سيسمح لكل مسافر باصطحاب حقيبة سفر واحدة فقط، مطالبة الذين قاموا بالتسجيل سابقا بعدم التسجيل مرة أخرى، لضمان عدم فقدانهم أولوية التسجيل السابق.

وأضافت السفارة "يتوجب على من سجل انتظار الاتصال به مع ضرورة إبقاء الهاتف متاحًا وجاهزًا للرد"، داعية العائلات التي ترغب بالتسجيل الجديد إلى إضافة رقم هاتف واحد فقط للتواصل.

وشددت السفارة على ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد من قبل السفارة، مؤكدة أن تطبيق التعليمات يعمل على تسهيل الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالسفر.

المصدر / وكالات