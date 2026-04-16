ترامب يعلن وقف إطلاق النار في لبنان لعشرة أيام

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، وقف إطلاق النار في لبنان لعشرة أيام، بدءا من منتصف الليل.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد أجريت للتو محادثات ممتازة مع الرئيس المحترم للغاية جوزيف عون، رئيس لبنان، ورئيس الوزراء بيبي نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل".

وأضاف: "اتفق هذان القائدان على أنه من أجل تحقيق السلام بين بلديهما، سيبدآن رسميا هدنة لمدة 10 أيام في الساعة 5 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة"، وتابع الرئيس الأمريكي "يوم الثلاثاء، التقى البلدان لأول مرة منذ 34 عاما هنا في واشنطن العاصمة، مع وزير خارجيتنا العظيم، ماركو روبيو".

وأكد ترامب: "وجهت نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية روبيو، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، دان رازين كين، للعمل مع إسرائيل ولبنان لتحقيق سلام دائم".

واختتم منشوره قائلا: "كان شرفا لي حل 9 حروب في جميع أنحاء العالم، وستكون هذه الحرب العاشرة، لذا، فلننجزها!".



