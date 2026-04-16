الصحافة الأجنبية تؤكد فبركة "إسرائيل" صورة للصحافي شعيب لتبرير قتله

هاجمت رابطة الصحافة الأجنبية جيش الاحتلال، بسبب صورة مفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي، استخدمها لاتهام صحافي لبناني، قتله الشهر الماضي، بأنه عضو في حزب الله.

واغتيل الصحافي علي شعيب في غارة في 28 آذار، مراسل قناة "المنار" التابعة لحزب الله، مع مراسلة صحافية في قناة الميادين ومصوّر.

وأعلن جيش الاحتلال مسؤوليته عن قتل شعيب، زاعمًا أنه يعمل في قوة الرضوان التابعة لحزب الله... متخفيا بصفة صحافي في شبكة المنار، حيث دأب بشكل منهجي على كشف مواقع الجيش" الإسرائيلي.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي دليل يدعم هذا الادعاء، لكنه نشر صورة عبر منصة "إكس" تُظهر شعيب يرتدي بزة عسكرية تعلوها سترة الصحافة التقليدية.

ولاحقا، أقر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، بأن الصورة كانت "معدّلة"، ونشر صورة ثانية غير واضحة، ظهر فيها شعيب مرتديا بزة عسكرية، ويقف أمام دبابة.

وأرفق الناطق المنشور بعبارة "ننشر هذا الصباح هذه الصورة غير المعدلة لعلي شعيب وهو يرتدي زي حزب الله".

وقالت رابطة الصحافة الأجنبية التي تمثل مئات الصحافيين في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية، إن الجيش نشر صورة "مزيفة" في 28 آذار/ مارس "لتشويه سمعة الصحافي".

وأضافت "رغم أن الجيش أصدر توضيحا بشأن الصورة، إلا أنه لم يكن ينبغي نشرها من الأساس"، منتقدةً الاستخدام غير المناسب للذكاء الاصطناعي" في قضية شعيب.

وتابعت الرابطة "خلال الحروب الأخيرة، أصبح من الشائع أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتشويه سمعة الصحافيين، وبث الشكوك من خلال نشر معلومات غير دقيقة، وإطلاق ادعاءات بدون تقديم أدلة واضحة".

وذكرت الرابطة بأن أكثر من 200 صحافي فلسطيني استشهدوا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بنيران إسرائيلية، مشيرة إلى أن "إسرائيل" ادعت أن بعضهم كانوا مسلحين، لكنها في العديد من الحالات لم تقدم أدلة كافية لدعم هذه الادعاءات.

المصدر / وكالات