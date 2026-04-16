مفاوض إيراني يكشف: فانس كان يطلع نتنياهو على مجريات المفاوضات بشكل متواصل

قال عضو الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة، محمد مرندي، إن تدخل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ساهم في عرقلة اتفاق كان يمكن أن يصب في مصلحة واشنطن، على حد تعبيره.

وأوضح مرندي، في مقابلة عبر منصة “يوتيوب”، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس كان يطلع نتنياهو بشكل متواصل على مجريات المفاوضات، واصفًا ذلك بأنه “أمر مروع”، ومضيفًا أن “تاريخ البشرية لم يشهد مثل هذا المستوى من الخضوع”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي ترأس الوفد الإيراني في مفاوضات استضافتها باكستان، كان يتواصل خلال المحادثات مع مرجعيات عليا في طهران، في حين أجرى الجانب الأمريكي اتصالات مع البيت الأبيض وأطراف أخرى.



ووصف مرندي إسرائيل بأنها “تتحكم بالسياسة الأمريكية”، معتبرًا أن إطلاع نتنياهو على تفاصيل المفاوضات يمثل “إهانة للشعب الأمريكي”، على حد قوله.

وأضاف أن نتنياهو وآخرين “عرقلوا فعليًا اتفاقًا كان في مصلحة الولايات المتحدة”، محذرًا في الوقت ذاته من أن أي تصعيد مرتبط بمضيق هرمز قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.

وفي المقابل، كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد صرّح في وقت سابق بأن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يطلعونه بشكل يومي على مجريات المحادثات، مشيرًا إلى أن فانس ينقل إليه تفاصيل المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تعثر جولات التفاوض الأخيرة بين الجانبين، والتي لم تُفضِ إلى اتفاق نهائي بشأن إنهاء الحرب أو تثبيت التهدئة، وسط استمرار التوترات الإقليمية.

