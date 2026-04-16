مدير الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة على الإطلاق

مدير الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة على الإطلاق

16 ابريل 2026 . الساعة 14:33 بتوقيت القدس
أزمة طاقة يواجهها العالم منذ بداية الحرب على إيران

حذّر مدير الوكالة الدولية للطاقة رافييل غروسي من أن العالم يواجه أكبر أزمة طاقة على الإطلاق، في ظل تداعيات الحرب الجارية وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المسؤول غروسي تأكيده أن تعطّل الإمدادات عبر المضيق من شأنه أن يفاقم اضطرابات الأسواق العالمية، ويرفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، ما يهدد استقرار الاقتصاد الدولي.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي إغلاق له عاملاً حاسمًا في إحداث أزمات طاقة حادة.

ويأتي هذا التطور في وقت تعاني فيه الأسواق بالفعل من ضغوط متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة والحرب على إيران.

ويرى خبراء أن استمرار الأزمة قد يدفع الدول إلى البحث عن بدائل عاجلة للإمدادات، إلى جانب اتخاذ إجراءات طارئة لتخفيف آثار الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة على الأسواق والمستهلكين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#إيران #حرب #رافييل غروسي #مدير الطاقة الدولية #الوكالة الدولية للطاقة

