ظروف اعتقالية قاسية يعيشها أسرى غزة داخل سجن "جانوت"

أكد مكتب إعلام الأسرى، أن أسرى قطاع غزة المعتقلين داخل سجن “جانوت” يواجهون ظروفًا اعتقالية صعبة وقاسية، في ظل تصاعد معاناتهم اليومية على مختلف المستويات الصحية والنفسية والمعيشية وسط غياب الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية.

وأوضح المكتب في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن الأسرى يعانون من تدهور متواصل في أوضاعهم الصحية، حيث يشتكي عدد منهم من أمراض وآلام حادة دون تلقي العلاج اللازم، في ظل إهمال طبي متعمد، وحرمان من الأدوية والمسكنات، ما فاقم معاناتهم وأدى إلى تفاقم الحالات المرضية داخل الغرف.

وأشار إلى أن الأوضاع المعيشية داخل السجن سيئة للغاية، حيث يعاني الأسرى من نقص حاد في كميات الطعام ورداءته، إذ تقتصر الوجبات على كميات قليلة لا تسد الجوع، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ملحوظ في أوزانهم، وسط ضعف عام وهزال واضح على أجسادهم.

كما لفت إلى أن ظروف النظافة داخل الأقسام متردية، مع انعدام مواد التنظيف الأساسية وغياب أدوات العناية الشخصية، إلى جانب نقص الملابس والاكتفاء بلباس واحد في كثير من الحالات، ما يزيد من معاناة الأسرى ويؤثر على صحتهم وكرامتهم الإنسانية.

وبيّن المكتب أن الأسرى يتعرضون كذلك لظروف نفسية قاسية نتيجة العزل، وقلة “الفورة”، وعدم انتظامها، إضافة إلى آثار التعذيب والضرب التي لا تزال واضحة على أجساد العديد منهم، داعيًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذهم ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم.

