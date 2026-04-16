عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، مشيرة إلى أنهم تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وصباح اليوم، نشّر مستوطن مقطعًا من اقتحام المسجد الأقصى، وعلّق محرّضًا: "جبل الهيكل لا يوجد فراغ؛ إمّا هذا في إشارة إلى وجود المصلين المسلمين ورفع الأعلام الفلسطينية، أو هذا في إشارة إلى المستوطنين والجنود خلال اقتحامهم وأدائهم طقوسًا في المكان"، مضيفًا: “تعالوا لتكونوا جزءًا من الثورة العظيمة”.

ويتعرض الأقصى يوميًا، عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض وقائع تهويدية جديدة، وبسط السيطرة الكاملة عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين