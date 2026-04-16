"الشيوخ الأمريكي" يُحبط مشروع قانون يلغي بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن مجلس الشيوخ الأمريكي أحبط محاولة من الحزب الديمقراطي لإلغاء مبيعات أسلحة إلى "إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن النواب الجمهوريين صوتوا بالإجماع ضد مساعي الديمقراطيين لحظر بيع القنابل التي تزن 1000 رطل والجرافات العسكرية إلى "إسرائيل".

وأوضحت أن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز قال خلال جلسة مجلس الشيوخ، إن "غزة وإيران لم تكفيا نتنياهو، ويشن الآن حرباً شاملة على لبنان".

ومن جهته، قال مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد إن "أيا من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في الولايات المتحدة -والمصنفين كمرشحين محتملين للرئاسة- لم يصوتوا لصالح بيع أسلحة "لإسرائيل"".

وأضاف رافيد -في منشور له على منصة "إكس"- أن 36 من أصل 47 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ صوّتوا ضد تزويد الاحتلال بالقنابل، كما صوّت 40 عضوا ديمقراطيا من أصل 47، ضد تزويد "إسرائيل" بجرافات عسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات