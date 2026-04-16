الاحتلال ينفِّذ حملات اعتقال في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال مواطنين، بينهم أسرى محررون، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، وتركزت الاعتقالات في محافظتي طولكرم وقلقيلية.

ففي محافظة طولكرم، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر أحمد عطيوي، إلى جانب شقيقه يزن عطيوي، عقب مداهمة منزل عائلتهما في المدينة، علمًا أن أحمد أُفرج عنه قبل نحو 20 يومًا فقط بعد أن أمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال.

كما اعتقلت الشابين عميد طوير، وشقيقه عامر طوير، عقب مداهمة منزلهما في الحي الشرقي للمدينة.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف دويكات عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت الأسيرين المحررين صهيب ولويل ومعاذ ابتلي، بعد اقتحام منزليهما في المدينة.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عوض السعايدة خلال اقتحام بلدة الزبابدة جنوب المدينة.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد حجازي، إلى جانب الأسير المحرر يوسف كوازبة خلال اقتحام المدينة.

وفي محافظة القدس، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر محمد علي داود من قرية بيت دقو شمال القدس.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال، خاصة إعادة اعتقال الأسرى المحررين بعد فترات قصيرة من الإفراج عنهم، يعكس سياسة انتقامية ممنهجة، تهدف إلى إبقاء حالة عدم الاستقرار لدى الأسرى وعائلاتهم، إلى جانب توسيع دائرة الاستهداف في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

المصدر / فلسطين أون لاين