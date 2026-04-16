إصابتان في اعتداءات المستوطنين جنوب شرق بيت لحم

16 ابريل 2026 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحماية قوات الاحتلال

 أُصيب مواطنان، جراء اعتداء مستوطنين على منطقة حرملة، جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبة بالحجارة والسكاكين أثناء مرورها في المنطقة، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصابين نُقلا إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمستقرة.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" 964 انتهاكًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة منذ الثالث من أبريل/ نيسان الجاري.

وسجل "معطى" 105 اعتداءات نفذتها مليشيات المستوطنين، و169 مداهمة منازل، و10 انتهاكات بحق المقدسات و44 حالة لمصادرة ممتلكات، وانتهاكين بحق التعليم والطواقِم الطبية.

ويذكر أن "معطى" وثّق سابقا، استشهاد 30 فلسطينياً وإصابة 376 آخرين في أكثر من 9 آلاف و400 انتهاك إسرائيلي بالضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال شهر أذار/ مارس الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
