16 ابريل 2026 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة "إسرائيلية" على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، مخلفًا آلاف الشهداء والإصابات في كافة مناطق قطاع غزة.

وفي آخر التطورات، ارتقى شهيدان شقيقان جراء قصف طيران الاحتلال المسير قرب مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما أصيب 4 مواطنين بينهم سيدة جراء إطلاق آليات الاحتلال المتمركزة شرقي مخيم المغازي النار صوب شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الشرقية والجنوبية لخانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن آليات الاحتلال المتمركزة على طول السياج الأمني أطلقت نيرانها نحو المناطق الشرقية لمدينة غزة، ترافق  مع قصف مدفعي متقطع استهدف المناطق الشرقية.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف مناطق شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 766 شهيدًا بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,147، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 760 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية 72,345 شهيدًا، و172,250 إصابة، موضحة أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الإبادة الجماعية #خروقات الاحتلال

