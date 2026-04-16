طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حارا ومغبرا حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا بوجة عام لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة حارا ومغبرا خلال ساعات النهار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية وخلال ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى جنوبية غربية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم السبت غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا ومعتدلا ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين خلال يومي الخميس والجمعة من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة زمنية طويلة، ومن زيادة تركيز الغبار بالجو، ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد سقوط أمطار.

