15 ابريل 2026 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
تركيا.. ارتفاع عدد القتلى في مدرسة كهرمان مرعش إلى 9
متابعة/ فلسطين أون لاين

 كشفت السلطات التركية تفاصيل هجوم مسلح داخل مدرسة متوسطة في كهرمان مرعش، بعدما أقدم طالب في الصف الثامن (14 عامًا) على إطلاق النار عشوائيًا داخل صفّين، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين الطلاب والمعلمين.

وأعلنت وزارة الداخلية، مقتل 9 أشخاص، بينهم 8 طلاب ومعلم، بينما أُصيب أكثر من 13 آخرين، في حين وُصفت حالات عدد من الجرحى بالحرجة داخل العناية المركزة.

أوضحت التحقيقات أن المنفذ دخل المدرسة بـ5 أسلحة و7 مخازن ذخيرة جلبها من منزل والده، وذلك لأن والده كان يعمل سابقًا في جهاز أمني، ما رجّح فرضية حصوله على السلاح من المنزل.

أكدت الجهات الرسمية أن الحادث فردي وليس عملًا إرهابيًا، بينما لقي المنفذ مصرعه خلال الحادث بعد إطلاق النار على نفسه وسط الفوضى.

أعلنت السلطات تعليق الدراسة لمدة يومين في المدينة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقًا واسعًا بمشاركة عدة مدعين، في حين تواصل الجهات المختصة متابعة مجريات الحادث.

وجاءت هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من إصابة 16 شخصاً في هجوم مسلح داخل مدرسة ثانوية مهنية في قضاء سيفيرك بولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، حيث نفذ الهجوم شاب مسلح أقدم على إنهاء حياته باستخدام السلاح نفسه.

ووقعت الحادثة في ساعات صباح يوم أمس الثلاثاء داخل مدرسة "أحمد قويونجو" المهنية والتقنية، حين دخل المهاجم، وهو طالب سابق يبلغ من العمر 19 عاماً، إلى حرم المدرسة حاملاً بندقية صيد وبدأ بإطلاق النار عشوائياً، بحسب وكالة " د ه أ"  التركية.

