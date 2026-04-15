فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

15 ابريل 2026 . الساعة 18:11 بتوقيت القدس
"القسام" تنشر مشاهد تدريبات عسكرية لنجل إسماعيل هنية (فيديو)
متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشاهد جديدة ضمن سلسلة "أقمار الطوفان" التي تُوثّق حياة وجهاد قادتها ومجاهديها الذين ارتقوا في معركة "طوفان الأقصى".

وتظهر المشاهد الشهيد أمير هنية، نجل رئيس المكتب السياسي للحركة الشهيد إسماعيل هنية، أثناء تدريباته العسكرية ومشاركته في الدورات القتالية مع المجاهدين في كتيبة بدر الكبرى بمنطقة الشاطئ غرب مدينة غزة.

ويظهر في الفيديو جانب من الروح الجهادية والانضباط العسكري للشهيد، الذي كان يعيش بين أهله في غزة ويشارك فعلياً في الصفوف الأولى للمقاومة.

واستشهد أمير هنية (28 عاماً) يوم 10 نيسان/ أبريل 2024 في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان يستقلها مع شقيقيه حازم ومحمد، وطفله خالد وطفلته رزان، وآخرين من أفراد الأسرة، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، صبيحة عيد الفطر.

ولاحقًا استشهد والده إسماعيل هنية في تاريخ 31 تموز/ يوليو 2024 بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

يأتي نشر هذا الفيديو ضمن سلسلة "أقمار الطوفان" التي أطلقتها كتائب القسام لتوثيق سيرة قادتها ومجاهديها الذين استشهدوا دفاعاً عن القدس والأقصى، وتكريماً لذكراهم وتأكيداً على استمرارية المقاومة رغم حجم التضحيات.

المصدر / فلسطين أون لاين/ وكالات
تعليق عبر الفيس بوك

