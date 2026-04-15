الاحتلال يُغلق الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل

متابعة/ فلسطين أون لاين

أغلقت سلطات الاحتلال، الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأصدرت أمرًا عسكريًا بإغلاقها، تزامنًا مع اعتقال رئيسها وعددًا من موظفيها.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت مقر الجمعية بألواح الصاج ولحام الأبواب، قبل أن تلصق على أبوابها إعلانًا يصنف الجمعية بأنها "غير قانونية".

وادعى القرار، أن الإغلاق جاء بحجة "التورط في دعم الإرهاب"، وهو ما ينفيه القائمون على الجمعية، مؤكدين أن نشاطها يندرج تحت إطار العمل الخيري والإنساني.





وتدير الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل، والتي تأسست عام 1961 عددا من المؤسسات التعليمية والاجتماعية، بينها 9 مدارس تضم نحو 3 آلاف طالب، إضافة إلى رعايتها قرابة 6 آلاف يتيم.

وقال محامي الجمعية عبد الكريم فراح، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الثلاثاء مقر الجمعية بعد أن أغلقت الشوارع المؤدية إليها.

وأضاف، أن عملية الاقتحام استمرت 4 ساعات، حيث داهم الجنود مقر الإدارة خلال اجتماع لها، واعتقلوا كل من تواجد بداخلها، لا سيما رئيس الجمعية ووزير الأوقاف السابق الشيخ حاتم البكري، المرشح حاليا لانتخابات بلدية الخليل المزمعة في 25 أبريل/نيسان الجاري، و5 أشخاص آخرين.



