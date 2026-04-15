بينهم سيدة.. الاحتلال يفرج عن 12 أسيراً من غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن 12 أسيراً من قطاع غزة، بينهم سيدة، وذلك بعد اعتقالهم لفترات متفاوتة داخل سجونها.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصول المفرج عنهم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط القطاع.

ووفقاً لتقديرات "نادي الأسير الفلسطيني"، يواصل الاحتلال احتجاز نحو 2662 أسيراً من غزة تحت تصنيف "مقاتلين غير شرعيين".

وتواجه المؤسسات الحقوقية صعوبات بالغة في حصر أعداد المعتقلين الفعليين من القطاع، والذين يُقدر عددهم بالآلاف؛ نتيجة سياسة "الإخفاء القسري" الممنهجة التي يفرضها الاحتلال عليهم منذ بدء العدوان.

