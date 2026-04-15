أردوغان: لا يمكن لأي قوة أن تهدد تركيا ورئيسها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه لا يمكن لأي قوة أن تهدد تركيا ورئيسها.

وأضاف أردوغان في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة: "أذكر مجددا قتلة الأطفال الذين يتطاولون على شخصي وبلدنا بأن تركيا ليست دولة عادية".

وجاءت تصريحات أردوغان رداً على تصريح لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيه "إن "إسرائيل" تحت قيادتي ستواصل القتال ضد نظام الإرهاب في إيران ووكلائه، خلافاً لأردوغان الذي يساعدهم بل ويذبح مواطنيه الأكراد".

وأشار أردوغان إلى أن السلام والاستقرار إذا كانا سيتحققان في المنطقة "فسيكون ذلك رغم أنف النظام الصهيوني". وتابع: "مستعدون دائما لنكون صوت السلام ونقود جهود إرسائه انطلاقا من مبدأ سلام في الوطن، سلام في المنطقة، سلام في العالم".

وأكد أن "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين الذين احتلت أراضيهم في الضفة الغربية، ومتابعة قضية الأطفال الذين قتلوا أثناء نومهم في لبنان".

وأردف: "سنواصل تسمية الظالم بالظالم واللص باللص والقاتل بالقاتل وأن نكون صوت أطفال غزة ونصغي إلى صرخات الأمهات المكلومات".

وهنأ أردوغان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على موقفه الحازم ضد تهديدات "جزار غزة"، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

