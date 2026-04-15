موجة حر غير مسبوقة تضرب الولايات المتحدة

من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة، الأربعاء، موجة حر طويلة الأمد، تهدد بتحطيم درجات الحرارة القياسية في مدن كبرى، من بينها نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة.

وتعد هذه الحرارة غير معتادة في شهر أبريل/ نيسان، ليس فقط لأنها تضرب مساحات واسعة من البلاد في وقت مبكر من العام، بل أيضا بسبب استمرارها لفترة طويلة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر درجات الحرارة القريبة من الأرقام القياسية حتى الأحد المقبل.

وتأتي هذه الأجواء الحارة المحتملة بعد عواصف شديدة اجتاحت ولايات كانساس ومينيسوتا وويسكونسن يوم الاثنين.

ورغم أن وصول درجات الحرارة إلى نحو 32 درجة مئوية (90 فهرنهايت) في يوم من أيام أبريل/ نيسان ليس أمرا غير مسبوق، فإن استمرار موجة حر بهذا الشكل خلال هذا الشهر يعد نادرا، بحسب خبراء.

وقال جون فيريك، كبير خبراء الأرصاد في شركة كيو ويذر إنه "ابتداء من يوم الأربعاء سنشهد تحطيم أرقام قياسية في درجات الحرارة، بدءا من جورجيا وصولا إلى منطقة مدينة نيويورك، وحتى وادي أوهايو".

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تصل درجة الحرارة العظمى في سنترال بارك بمدينة نيويورك إلى نحو 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت) اليوم الأربعاء، مقارنة بالرقم القياسي البالغ 31 درجة (87 فهرنهايت) والمسجل منذ عام 1941.

