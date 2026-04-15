اقتحم مستوطنون، يوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 157 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على دفعات متتابعة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المصلين من الدخول بحريّة، في إطار القيود المتواصلة المفروضة على الوصول إلى المسجد.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الحشد والوجود الواسع في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة.



