الصحة بغزة: 8 شهداء و 29 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

15 ابريل 2026 . الساعة 11:36 بتوقيت القدس
وداع شهداء استهدفتهم طائرة إسرائيلية مسيّرة مساء أمس قرب مخيم الشاطئ

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن 8 شهداء و 29 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 765 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,140 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 760 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,344 شهيدًا و172,242 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرةً إلى أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #شهداء في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

