بينهم سيدة وأسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة

بينهم سيدة وأسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة

خروقاتٌ متواصلة.. نسفٌ للمنازل شرقي خانيونس وقصفٌ مدفعي شرقي غزة ودير البلح

15 ابريل 2026 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
اقتحامات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال أكثر من 23 مواطنًا، بينهم سيدة وأسرى محررون، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، وتركزت الاعتقالات في محافظتي جنين ونابلس.

ففي محافظة جنين، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في بلدة يعبد جنوب غرب المدينة، واعتقلت عددًا من المواطنين، وهم: مصعب حرزالله، علاء قبها، طارق أبو بكر، محمود حمارشة، ورد ميتاني، أحمد عطاطرة، يوسف عمارنة، محمد تركمان، ومحمود بسام حمارشة.

كما اعتقلت الأسيرين المحررين الشقيقين أحمد ضياء الأحمد، وزيد ضياء الأحمد من قرية رمانة غرب جنين.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: عبد الرحمن القوقا، وزياد الجد من المنطقة الغربية في المدينة، والفتى براء الزغل من منطقة المساكن الشعبية، إضافة إلى أمير وادي، رمزي حس، قتيبة أبو ريد، خالد أبو ريد، ورأفت العجوري من بلدة قصرة، والشاب ثائر نضال الجرمي من مخيم عسكر.

وفي محافظة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود عوضات من مخيم عقبة جبر.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال زوجة الدكتور إسماعيل الباز، إضافة إلى الشاب أيمن حلوان.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن تصاعد حملات الاعتقال، خاصة التي تستهدف بلدات بأكملها وتطال عائلات الأسرى والأسرى المحررين، يعكس سياسة ممنهجة لتكريس العقاب الجماعي، ومحاولة فرض مزيد من السيطرة الأمنية على المجتمع الفلسطيني، عبر حملات اقتحام واسعة ومتكررة في مختلف المحافظات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة

