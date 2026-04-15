طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الأربعاء، حارا جافا ومغبراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6-8 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا بوجة عام لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو حارا جافا ًومغبرا حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9-10 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو حارا ومغبرا خلال ساعات النهار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية وخلال ساعات المساء تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى جنوبية غربية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذر الأرصاد خلال يومي الأربعاء والخميس من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة زمنية طويلة ، وزيادة تركيز الغبار بالجو، وشدة سرعة الرياح.

