5 شهداء بينهم طفل في قصف مركبة تتبع للشرطة في غزة

أفادت مصادر صحفية، مساء الثلاثاء، باستشهاد خمسة مواطنين، بينهم طفل، جراء قصف استهدف مركبة تابعة للشرطة في شارع النفق شمال مدينة غزة.

وبحسب المصادر، فإن القصف طال جيب شرطة عند مفترق الشارع الجديد مقابل صيدلية الأسرة في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى وقوع شهداء وإصابات في المكان.

فيما تعمل الطواقم الطبية والجهات المختصة على نقل المصابين وانتشال الضحايا من الموقع.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية نتيجة استمرار الغارات والاستهدافات المتكررة في مناطق مختلفة من القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين