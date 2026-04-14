هيلاري كلينتون: الولايات المتحدة في موقف ضعيف أمام إيران

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إن الولايات المتحدة "تواجه موقفاً ضعيفاً للغاية" في تعاملها مع الملف الإيراني، مشيرة إلى أن واشنطن فقدت جزءاً كبيراً من أوراق الضغط والنفوذ التي كانت تمتلكها في المفاوضات السابقة.

وأضافت كلينتون، في تصريحاتها، أن التوازنات الإقليمية والدولية شهدت تغيّرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس على قدرة الولايات المتحدة في فرض شروطها أو توجيه مسار التفاوض مع طهران.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، والنفوذ الإقليمي في عدد من الساحات، وسط محاولات متعثرة لإعادة إحياء الاتفاق النووي أو التوصل إلى صيغة تفاهم جديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين