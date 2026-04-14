فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ.. الاحتلال يُواصل خروقاته في قطاع غزة

14 ابريل 2026 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
الاحتلال ينسف منازل شرق مدينة غزة (أرشيفية)

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهُدنة في قطاع غزة؛ عبر قصف جوي ومدفعي وعمليات إطلاق نار، بالإضافة لنسف منازل ومنشآت مدنية.

وفي رصد آخر التطورات، نسفت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين شرق حيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمخيم جباليا شمال القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد الصحفي إسلام قنيطة وإصابة عدد من المواطنين في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنبن أمام برج داود بمدينة غزة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 754 شهيدًا، بينما وصل عدد الإصابات إلى 2,100 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 760 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,333 شهيدًا، و 172,202 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الإباد الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة