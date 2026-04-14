تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهُدنة في قطاع غزة؛ عبر قصف جوي ومدفعي وعمليات إطلاق نار، بالإضافة لنسف منازل ومنشآت مدنية.

وفي رصد آخر التطورات، ارتقى 3 شهداء بينهم طفل بقصف الاحتلال مركبة شرطة في غزة.

وصباح اليوم، أفادت مصادر صحفية بوصول شهيد إلى مستشفى الشفاء من جراء قصف الاحتلال منطقة العلمي في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

ونسفت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين شرق حيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمخيم جباليا شمال القطاع.

وكما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأمس الإثنين، أعلنت مصادر طبية استشهاد الصحفي إسلام قنيطة وإصابة عدد من المواطنين في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين أمام برج داود بمدينة غزة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 754 شهيدًا، بينما وصل عدد الإصابات إلى 2,100 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 760 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,333 شهيدًا، و 172,202 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

