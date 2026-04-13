فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلدية غزة: نقص قطع الغيار والزيوت يهدد الخدمات بحالة شلل تام

الصين تدعو لضمان أمن الملاحة بـ"هرمز" وتنفي مساعدة إيران عسكريا

"إسرائيل" استولت على 4000 حكاية شعبية مصرية

نتنياهو وترامب يخسران حليفهما الأقوى في أوروبا والإعلام العبري يصف الحدث بـ" الهزَّة الأرضية"

تركيا تفنِّد مزاعم التهديد بـ"احتلال إسرائيل"

بين الألم والانتظار… الطفل يمان يصارع المرض في منزله بانتظار فرصة علاج

جهاز مبتكر يكشف الالتهاب الرئوي خلال دقائق عبر تحليل النفس

ما قصة الصورة الأخيرة التي نشرها دونالد ترامب خلال مهاجمته البابا؟

مسؤولة أممية: القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات تُعرقل الاستجابة الصحية بغزة

شهداء وإصابات في قصف الاحتلال على دير البلح وخان يونس

13 ابريل 2026 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
...
تراث مصر يتعرض لسطو إسرائيلي ممنهج

 كشف الباحث في أطلس الفلكلور المصري حمد خالد شعيب تفاصيل عمليات سرقة ممنهجة للتراث الشعبي المصري، مؤكدًا أن الكيان الصهيوني استولى على نحو 4000 حكاية من الحكايات الشعبية المصرية.

وأوضح شعيب خلال مشاركته في مؤتمر الفنون القولية في جامعة مطروح، أن محاولات فردية بحثية في مصر قد نجحت في كشف هذا النشاط الإجرامي، مثل استيلاء وادعاء الكيان الصهيوني على موتيفات الملابس السيناوية ونسبها لنفسه مما يعد اعتداء صارخا على خصوصية أصحاب المكان، وخصوصية الزى السيناوي وتفرده.

وأوضح أن هذه الحكايات تمثل جزءًا أصيلًا من الذاكرة الثقافية والوجدان الشعبي في مصر، مشيرًا إلى أن الاستيلاء عليها وإعادة توظيفها في سياقات مختلفة يُعد اعتداءً على الهوية الثقافية ومحاولة لطمس الموروث الحضاري.

وأكد أن الفنون القولية، بما تتضمنه من حكايات وسير شعبية وأمثال، تعد من أهم أدوات حفظ التاريخ غير المكتوب، ما يستدعي ضرورة توثيقها بشكل علمي لحمايتها من محاولات السرقة أو النسب لجهات أخرى.

ودعا الباحث إلى تكثيف الجهود الأكاديمية والمؤسسية لتوثيق التراث الشعبي المصري، من خلال مشروعات بحثية ومراكز متخصصة، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية الملكية الثقافية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التراث غير المادي في العصر الحديث.

المصدر / وكالات
#مصر #حكاية شعبية مصرية #تراث مصري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة