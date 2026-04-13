نتنياهو وترامب يخسران حليفهما الأقوى في أوروبا والإعلام العبري يصف الحدث بـ" الهزَّة الأرضية"

اعترف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أمس الأحد، بهزيمته في الانتخابات العامة، بعدما أظهرت النتائج الرسمية الأولية تقدم حزب المعارضة بقيادة بيتر ماغيار.

وقال أوربان إن نتيجة الانتخابات واضحة ومؤلمة، وإنه هنأ الحزب الفائز، مضيفا أنه سيخدم أمته من موقع المعارضة ولن يستسلم أبدا، على حد قوله.

وتفقد هذه الهزيمة كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حليفا وصديقا بارزا في الاتحاد الأوروبي.

وأول أمس الجمعة، تعهد ترمب بتسخير كامل القوة الاقتصادية للولايات المتحدة لمساعدة المجر إذا دعم الناخبون حليفه أوربان في الانتخابات، وهو ما أثار حفيظة ماغيار الذي اتهم واشنطن بالتدخل في الانتخابات.

وقبيل الانتخابات، ساد "إسرائيل" قلق من خسارة أوربان أحد أبرز حلفائها داخل الاتحاد الأوروبي، وسط مؤشرات، حينذاك، على تراجع فرصه أمام منافسه بيتر ماغيار.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن هزيمة أوربان أحدثت هزة أرضية وصل صداها إلى غرفة نتنياهو الذي يخشى من مصير مشابه، حيث يعد أوربان الحليف الأقوى لإسرائيل في أوروبا وأحبط على مدار 16 عامًا من ولايته الكثير من القرارات الأوروبية ضد "إسرائيل"، وبخسارته فقدت حليفاً قوياً ولم يعد لها سوى دولة واحدة متعاطفة معها في الاتحاد الأوروبي وهي التشيك.

وقالت الصحيفة: إن "نتنياهو سيقوم بكل ما بوسعه لعدم الوصول إلى مصير كمصير أوربان في الانتخابات القادمة ومن ضمن السيناريوهات الإبقاء على حالة الطوارئ وحالة الحرب القائمة على أكثر من جبهة.

وأضافت، "وفي حال أقرت الانتخابات سيسعى لردع الناخبين العرب عن التوجه لصناديق الاقتراع عبر عدة وسائل منها زيادة التحريض عليهم وتعزيز الجريمة في الأشهر القادمة".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات