فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

754 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار في غزَّة

منظمات: ملايين السودانيين يعيشون على وجبة واحدة يوميا مع تفاقم أزمة الغذاء

استشهاد 278 طالبًا جراء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران

لاعبات إسبانيا يثرن غضب "إسرائيل" بشعارات مؤيدة لفلسطين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

عراقجي يكشف تفاصيل جديدة حول "مذكرة تفاهم إسلام آباد"

طبول الحرب في "هرمز" ترفع النفط فوق 100 دولار وتكبد الذهب خسائر

إيران: السيطرة على هرمز ستبقى بيدنا وبيد دول المنطقة للأبد

إصابة طلاب بالاختناق جراء قنابل الغاز السام في مسافر يطا

بينهم أسرى محررون وطفلان.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

13 ابريل 2026 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
اقتحامات متصاعدة للمسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسًا تلمودية داخل باحاته، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا على حركة المصلين، ومنعت بعض الحراس من الاقتراب من أماكن تواجد المستوطنين، مع استمرار الاقتحامات لعدة ساعات.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال أصدرت قرارًا بإبعاد مسؤول قسم النظافة في المسجد الأقصى المبارك رائد زعير عن المسجد لمدة أسبوع عقب اعتقاله من داخل باحاته يوم أمس.

وأمس الأحد، اقتحم ما يُسمّى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعة من المستوطنين، وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال.

وتأتي هذه الاقتحامات للمسجد الأقصى بعد فترة إغلاق تام استمرت نحو أربعين يومًا، جرى تبريرها بدوافع أمنية مرتبطة بتصاعد التوترات والحرب الإسرائيلية على إيران، قبل أن يعاد فتح المسجد لاحقًا أمام المصلين والزوار وفق ترتيبات أمنية مشددة ومحدودة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #تهويد القدس #مستوطنون يقتحمون الأقصى #الحرب على الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة