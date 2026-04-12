مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام في مسافر يطا

مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام في مسافر يطا

12 ابريل 2026 . الساعة 18:21 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الأحد، جراء هجوم للمستوطنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين في مسافر يطا.

وقال الناشط الاعلامي أسامة مخامرة، إن المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام والأهالي في منطقة الحمرة، ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض، كما قامت قوات الاحتلال بإطلاق الغاز السام والمسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الأهالي بالاختناق.

وأضاف أن قوات الاحتلال التي حضرت المكان لحماية المستوطنين، اعتقلت خالد رباح ربعي، ورسمي شريتح، واحتجزت عددا من المواطنين في منطقة واد الرخيم جنوب يطا، بعد مهاجمة المستوطنون المزارعين ورعاة في المنطقة.

