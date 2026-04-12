فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية في غزَّة إلى 72 ألفًا و329

12 ابريل 2026 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
...
شهداء العدوان على غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الأحد، أن حصيلة ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ: شهيدان (1شهيد جديد، 1 شهيد انتشال) و 8 إصابات.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,329 شهيدا، و172,192 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 750 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,090، فيما جرى انتشال 760 جثمانا.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

قطاع غزة #غزة #وزارة الصحة #حرب الإبادة الجماعية #حصيلة العدوان على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة