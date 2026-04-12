"إنستغرام" يطرح ميزة طال انتظارها

أعلنت منصة "إنستغرام" عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعديل تعليقاتهم بعد نشرها، في خطوة طال انتظارها لتعزيز تجربة التفاعل داخل التطبيق.

وبحسب ما كشفت عنه الشركة، يمكن للمستخدمين تعديل التعليق خلال مدة تصل إلى 15 دقيقة فقط من وقت نشره، وبعد انتهاء هذه المهلة لن يكون بالإمكان إجراء أي تغييرات.

قيود محددة على التعديل

الميزة الجديدة لا تتيح تعديل كل عناصر التعليق، إذ يقتصر التعديل على النص فقط. فعلى سبيل المثال، إذا كان التعليق يتضمن صورة إلى جانب النص، فلن يتمكن المستخدم من تعديل الصورة، بل النص المرافق لها فقط، بحسب تقرير نشره موقع "gsmarena".

ورغم هذا القيد الزمني، تمنح إنستغرام المستخدمين حرية تعديل التعليق عدد غير محدود من المرات خلال ال15 دقيقة الأولى، ما يوفر فرصة لتصحيح الأخطاء أو تحسين الصياغة قبل تثبيت النسخة النهائية.

شفافية في التعديلات

ومن جهة أخرى، ستُظهر المنصة وسم "Edited" على التعليقات التي تم تعديلها، لإبلاغ المستخدمين بوجود تغيير، دون إتاحة عرض سجل التعديلات أو النسخ السابقة من التعليق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود "إنستغرام" المستمرة لتطوير أدوات التفاعل، ومواكبة احتياجات المستخدمين في تحسين جودة المحتوى والتواصل داخل المنصة.

