انهيار مبنى متضرر من القصف غرب غزة

انهار مبنى سكني، الأحد، في حي النصر غرب مدينة غزة، كان قد تعرض سابقًا لأضرار جسيمة جراء القصف الإسرائيلي خلال حرب الإبادة العدوانية في القطاع، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأفادت مصادر محلية، أن المبنى كان يعاني من تضرر كبير في هيكله الإنشائي قبل أن ينهار بشكل مفاجئ، ما أثار حالة من القلق بين السكان.

وألحق القصف الإسرائيلي أضرارًا واسعة بالهياكل الإنشائية لآلاف المباني، في غزة ما يجعلها عرضة للانهيار في أي وقت، خاصة مع تأثير العوامل الجوية أو الاهتزازات الناتجة عن الغارات وعمليات النسف.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التحذيرات الرسمية من مخاطر التواجد داخل أو بالقرب من مئات الآلاف من المباني المتضررة في قطاع غزة، والتي باتت غير صالحة للسكن وتشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المواطنين.

ورغم المخاطر الكبيرة، يفضّل كثير من السكان البقاء داخل المنازل المتضررة على العيش في خيام مهترئة لا توفر الحماية من الظروف الجوية القاسية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية.

