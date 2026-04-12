الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله قسرياً في بلدة سلوان

أجبرت سلطات الاحتلال المقدسي محمود الطويل على هدم منزله قسريا في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، بزعم البناء دون ترخيص.

وأوضحت محافظة القدس أن المنزل الواقع في منطقة الشياح بالبلدة، قائم منذ نحو 10 سنوات، وتبلغ مساحته 120 مترًا مربعًا، وكان يؤوي الطويل وزوجته وأطفالهما الأربعة، وسبق أن دفع مخالفات لبلدية الاحتلال بقيمة 120 ألف شيقل.

وكان المواطن المقدسي محمد شحدة قويدر وثلاثة أشقاء من عائلة الطحان أجبروا أمس على هدم منازلهم ذاتيا في بلدة سلوان، تحت تهديد الغرامات الباهظة وتكاليف الهدم القسري.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين في مدينة القدس المحتلة على هدم منازلهم ذاتيا بزعم عدم الترخيص، ومن يرفض، تهدم جرافات الاحتلال المنزل، وتُفرض غرامات باهظة على المالك وتكاليف الهدم القسري.

وقالت محافظة القدس إن سياسة الهدم الذاتي تأتي ضمن مخطط ممنهج يستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة، ويهدف إلى تهجير السكان قسرا والتضييق عليهم، خاصة في الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى.

