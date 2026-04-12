استهداف للنازحين وارتفاع حصيلة الضحايا.. الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة، عبر استهداف مراكز الإيواء وتجمعات النازحين في مناطق متفرقة، باستخدام القصف المدفعي والطائرات المسيّرة وإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ومنذ ساعات الفجر، سُجلت خروقات جديدة في اليوم الـ185 على سريان وقف إطلاق النار، حيث نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية في شمال وجنوب القطاع، بينها منازل في شرقي خانيونس وأخرى شمالي مدينة غزة.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانًا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، إلى جانب مناطق شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وفي موازاة التصعيد الميداني، تتفاقم الأوضاع الإنسانية مع تشديد القيود على إدخال الإمدادات، وسط اتهامات دولية لـ"إسرائيل" بانتهاج سياسة "هندسة التجويع" من خلال التحكم في تدفق السلع، وعدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني الذي ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 749 شهيدًا، إضافة إلى 2082 إصابة، إلى جانب تسجيل 759 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,328 شهيدًا و171,184 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة للحرب المستمرة على القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين