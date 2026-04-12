نحن أبناء حضارة الإصلاح، لا أبناء الاستهلاك. وهذه الحقيقة ليست مجرد عبارة إنشائية تُقال في سياق الحماس أو الوعظ، بل هي توصيف عميق لطبيعة الرؤية التي كانت تحكم تفاصيل حياتنا، حيث كان الإنسان يتعامل مع العالم من حوله بعينٍ ترى الإمكان قبل الحكم، والفرصة قبل الإلغاء، فيسعى إلى تقويم ما اعوجّ، وترميم ما انكسر، وإحياء ما ظنّه الآخرون قد انتهى، دون أن يستسلم بسهولة لفكرة أن العطب نهاية الطريق أو أن النقص مبرر للتخلّي.

غير أن هذا الميزان الدقيق قد اختلّ في زماننا اختلالاً كبيراً، حتى أصبحنا نعيش في ظل ثقافة تُقدّس السرعة، وتُعظّم الاستبدال، وتُهمّش الصبر، بحيث لم يعد الخلل يدفعنا إلى محاولة الفهم والإصلاح، بل يدفعنا مباشرة إلى البحث عن بديلٍ أسرع وأسهل، وكأننا فقدنا القدرة على التحمّل، أو كأننا لم نعد نؤمن بأن في الأشياء، بل وفي الناس، بقية خير يمكن أن تُستخرج بالصبر والعمل.

ومع مرور الوقت، لم يبقَ هذا التحول حبيس دائرة الأشياء المادية التي تُشترى وتُستبدل، بل تسلّل بهدوء إلى داخل النفس الإنسانية، فأصبح الإنسان يتعامل مع ذاته بذات القسوة التي يتعامل بها مع ممتلكاته، فإذا أخطأ لم يمنح نفسه فرصة المراجعة، وإذا تعثّر لم يُمهل نفسه زمن التعافي، بل سارع إلى إصدار الأحكام القاسية عليها، وكأنه ينتظر منها كمالاً لحظياً لا ينسجم مع طبيعة الإنسان التي خُلقت لتتدرّج في الكمال، لا لتبلغه دفعة واحدة.

وفي هذا السياق، تتجلى خطورة هذا التحول حين ننظر إلى العلاقات الإنسانية، التي كانت في ظل حضارة الإصلاح تقوم على معانٍ عميقة من الصبر والوفاء والاحتمال، حيث كان الخطأ يُقابل بالمغفرة، والخلاف يُدار بالحكمة، والعلاقة تُحفظ ما وُجد إلى ذلك سبيل، أما اليوم، فقد أصبحت هذه العلاقات هشة إلى حدٍ بعيد، بحيث يمكن لكلمة عابرة أو موقفٍ عابر أن يُنهي ما بُني عبر سنوات، وكأن الإنسان قد تحوّل في وعينا من كيانٍ له حرمة وقيمة إلى شيءٍ يمكن استبداله متى ظهر فيه ما لا يوافق أهواءنا.

ولعل هذا التحول في طريقة التعامل مع العلاقات ليس إلا انعكاساً طبيعياً لعقلية أوسع تعوّدت على الاستهلاك في كل شيء، فكما نعتاد على رمي الأشياء عند أول خلل، نعتاد – دون أن نشعر – على رمي العلاقات عند أول اختبار، فنفقد بذلك القدرة على بناء روابط عميقة، ونخسر مع الوقت الإحساس الحقيقي بالانتماء والاستقرار.

أما على مستوى المجتمع، فإن الفرق بين حضارة الإصلاح وحضارة الاستهلاك يظهر بصورة أكثر شمولاً ووضوحاً، إذ إن المجتمع الذي يتربى أفراده على قيمة الإصلاح يصبح مجتمعاً قادراً على احتواء أزماته، وعلى ترميم ما يتصدّع فيه، وعلى الحفاظ على موارده المادية والمعنوية، في حين أن المجتمع الذي تسوده ثقافة الاستهلاك يتحول إلى كيانٍ سريع التفكك، يهدر موارده بلا وعي، ويستهلك طاقاته بلا رحمة، ويُفرّط في علاقاته حتى يفقد مع الوقت القدرة على الاستمرار.

ولا يمكن إغفال البعد النفسي العميق لهذا التحول، إذ إن ثقافة الاستهلاك لا تكتفي بتغيير السلوك، بل تُنتج نمطاً من النفوس القلقة التي لا تعرف الاكتفاء، والتي تظل تبحث عن الجديد لا بدافع الحاجة، بل بدافع الفراغ، بحيث يفقد كل شيء قيمته بسرعة، وتبهت كل متعة في زمن قصير، فيدخل الإنسان في دائرة مفرغة من الطلب والملل، في حين أن ثقافة الإصلاح تُنشئ نفساً مختلفة، نفساً قادرة على الرضا، وعلى العمل بما هو متاح، وعلى رؤية النقص باعتباره مجالاً للتحسين لا سبباً للضيق. وإذا تأملنا أسباب هذا التحول، وجدنا أنه لم يكن نتيجة عامل واحد، بل هو حصيلة تراكمات فكرية وثقافية جعلتنا نتبنى أنماطاً من الحياة لا تنتمي إلى جذورنا، فاستوردنا مفاهيم تمجّد السرعة على حساب العمق، والاستبدال على حساب الصبر، والمظهر على حساب الجوهر، حتى أصبحنا نعيش في حالة اغترابٍ عن ذواتنا، نمارس سلوكيات لا تشبهنا، ونُعيد إنتاج قيم لا تنسجم مع تاريخنا ولا مع رؤيتنا للإنسان والحياة.

ومع ذلك، فإن استعادة هذا المعنى ليست أمراً مستحيلاً، بل هي ممكنة إذا بدأنا من إعادة ترتيب أولوياتنا، ومن إحياء هذا الوعي في داخلنا، بحيث نُدرّب أنفسنا على التريّث قبل الحكم، وعلى المحاولة قبل التخلّي، وعلى الإصلاح قبل الاستبدال، وأن نُعيد الاعتبار لفكرة أن كثيراً مما نظنه منتهياً يمكن أن يُبعث من جديد إذا أُحسن التعامل معه. وحين ننجح في ذلك، ولو على مستوى محدود في البداية، فإننا لا نكون قد أصلحنا أشياءً أو علاقاتٍ فحسب، بل نكون قد بدأنا في استعادة جزءٍ من هويتنا الحضارية التي كادت أن تضيع، فنعود شيئاً فشيئاً إلى ما كنا عليه: أمةً تُحسن البناء لأنها تُحسن الإصلاح، وتُحسن البقاء لأنها لا تتعجل الرمي، وتعرف أن القيمة الحقيقية ليست في كثرة ما نملك، بل في قدرتنا على أن نحفظ ما لدينا، وننميه، ونُصلحه كلما اعترته يد النقص أو التغيير.

