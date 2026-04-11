مستوطنون يصيبون طفلاً وشاباً ويسرقون رؤوس ماشية في مسافر يطا

أصيب طفل وشاب، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان، أسامة مخامرة، بأن مستوطنين هاجموا قرية الطوبا بالمسافر واعتدوا على المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالاختناق جراء رش غاز الفلفل بوجهه، إضافة إلى إصابة الطفل عوض خليل عوض (5 سنوات) بجروح ورضوض في رأسه جراء دفعه من المستوطنين على الأرض، وقد تم علاجهما ميدانيا، مضيفا أن المستوطنين سرقوا عددا من رؤوس الماشية تعود ملكيتها للمواطن عمر محمد أبو جندية.

وأشار إلى أن المستوطنين هاجموا، كذلك، مزارعين في منطقة "اشكاره" جنوب يطا وطاردوهم تحت حماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام صوب المنازل واعتقلوا المواطنين: منذر محمود أبو قبيطة وحماد جبر النواجعة، بعد أن حطموا هاتفيهما، كما حطموا هاتف المواطن صدام أبو قبيطة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية، جنوب الخليل، واعتدت بالضرب على طفل ما تسبب بإصابته برضوض عولج على إثرها ميدانيا، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جنود الاحتلال والمستوطنين ما مجموعه 1819 اعتداء خلال شهر آذار الماضي، في استمرار لنهج الإرهاب المنهجي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال نفذ 1322 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 497 اعتداء، مبينة أن هذه الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظات: الخليل بواقع 321 اعتداء، ونابلس بـ 315، ثم رام الله والبيرة بـ 292، والقدس بـ 203، في مؤشر واضح على كثافة الاستهداف المنهجي لهذه المناطق.

وبينت الهيئة أن الاعتداءات اتخذت أشكالا متعددة، شملت العنف الجسدي المباشر واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إضافة إلى هدم المنازل والمنشآت الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين