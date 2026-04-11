قوات الاحتلال تتوغل في درعا والقنيطرة وتعتقل 3 سوريين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات في ريفي محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا، واعتقلت 3 سوريين، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأوضحت الوكالة أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين، مشيرة إلى أنه تم اقتيادهما إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب الاعتقال.

وفجر السبت، توغلت أيضا قوات إسرائيلية باتجاه وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، واعتقلت أحد المواطنين.

وبحسب "سانا"، فإن حوالي 12 آلية للاحتلال توغلت عبر بوابة تل أبو الغيثار على الخط الفاصل مع الجولان المحتل، واقتحمت قرية حماطة وانتشرت فيها، حيث دهمت منزل أحد الشبان واعتقلته، قبل أن تنسحب باتجاه الجولان المحتل.

وجاءت التوغلات الإسرائيلية بعدما استهدفت قوات الاحتلال مساء الجمعة محيط قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بعدة قذائف مدفعية، متسببة في أضرار مادية في الأراضي الزراعية.

ومنذ أشهر وبشكل شبه يومي، تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلية في الجنوب السوري حملات دهم وتفتيش لمنازل ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين، بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت "إسرائيل" انهيار اتفاقية فصل القوات التي أبرمت بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، في خطوة قوبلت بتنديد عربي وغربي ومطالبات من سوريا بضرورة خروج الاحتلال من أراضيها.

وتقول الحكومة السورية إن مناطق ريف درعا الغربي، لا سيما منطقة حوض اليرموك القريبة من خط فض الاشتباك، تشهد اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ تقوم باستهداف بعض المواقع والمناطق بالنيران في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

