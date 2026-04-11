فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": استمرار جرائم الاحتلال في غزة تؤكد ضرورة إلزامه بتطبيق الاتفاق

الفيفا يرفض طلب إيران نقل مبارياتها في المونديال إلى المكسيك

ريال مدريد يواصل نزيف النقاط ويبتعد عن لقب الليغا

الاحتلال يحوِّل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية تزامنًا مع إحياء "سبت النور"

الطفل الخديج "مالك غبن".. عامان ونصف من الغياب تكشف إصابته بطيف التوحد

هيئة الهجرة الأمريكية تُقر ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

أزمة قطع الغيار تدفع قطاع النقل والإسعاف في غزة نحو الانهيار

انتهاكاتٌ تحصد أرواحًا جديدة.. 6 شهداء بنيران الاحتلال وسط قطاع غزة

صحفية أمريكية: العالم يرى "إسرائيل" على حقيقتها ولم تعد الدعاية تنفع بتلميعه

ألمانيا تحظر تظاهرة مؤيدة لفلسطين أمام سجن نازي

11 ابريل 2026 . الساعة 11:21 بتوقيت القدس
...
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم مجزرة مروّعة بقتل ستةٍ من المواطنين في مخيم البريج، في امتدادٍ لحرب إبادةٍ لم تتوقف، رغم كل الأحاديث المضلِّلة التي تتحدث عن صمود وقف إطلاق النار.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي، يوم السبت، أن هذه الجريمة البشعة تؤكد أحقية مطلب قوى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بضرورة إلزام العدو المجرم بتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك وقف خروقاته، قبل الشروع في استحقاقات المرحلة الثانية.

اقرأ أيضًا: "حماس" تُطالب بالعمل الجاد لوقف انتهاكات الاحتلال في غزة

5965231780967157147.jpg

الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم

وقال إنه "من الواضح أن الاحتلال يتعامل باستهتارٍ كامل مع كل مساعي الوسطاء والدول الضامنة، ويضرب بعرض الحائط نداءات الجميع لوقف عمليات الإبادة والالتزام باستحقاقات الاتفاق".

اقرأ أيضًا: مركز حقوقي: خروقات إسرائيلية ممنهجة أفقدت اتفاق غزة مضمونه

ومنذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من أكتوبر 2025 الماضي، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 783، بينما بلغ عدد الإصابات 2036 جريحًا، إلى جانب انتشال 759 جثمان شهيد من تحت الأنقاض.

وارتفعت الإحصائية التراكمية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و317 شهيدًا، بالإضافة لـ 172 ألفًا و158 مصابًا بجروح متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة