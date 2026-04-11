ريال مدريد يواصل نزيف النقاط ويبتعد عن لقب الليغا

واصل فريق ريال مدريد مسلسل نزيف النقاط للمباراة الثانية تواليا في الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا” بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه جيرونا بهدف لمثله، الجمعة، على ملعب “سانتياغو برنابيو” في افتتاح الجولة 31.

بهذه النتيجة، تضاءلت حظوظ ريال مدريد، القادم من خسارة في الجولة الماضية أمام ريال مايوركا، في التتويج بلقب الدوري الإسباني بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 70 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي يلعب مع إسبانيول السبت.

في المقابل، رفع جيرونا، الذي عجز ثلاثي المقدمة عن التغلب عليه في مباريات الدور الثاني بعد أن سبق وفاز على برشلونة وفياريال، فيما تعادل مع ريال مدريد للمرة الثانية، رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا.

دخل ريال مدريد المباراة بقوة، وتألق المغربي إبراهيم دياز بتقديم العديد من التمريرات نحو كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، ولكن دفاع جيرونا ظل صامدا طوال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل ريال مدريد محاولاته الهجومية، ومرر إبراهيم دياز كرة حاسمة للأوروغواياني فيديريكو فالفيردي الذي أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء ليهز الشباك بالهدف الأول للنادي الملكي في الدقيقة 51.

ولم تدم فرحة لاعبي الريال طويلا إذ نجح الفرنسي توماس ليمار في إدراك التعادل في الدقيقة 62 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى الأرضية للأوكراني أندريه لونين.

