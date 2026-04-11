الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين، تركزت في محافظة قلقيلية، إلى جانب اعتقال شاب في محافظة جنين.

ففي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق المدينة، ونفذت حملة اعتقالات طالت سبعة مواطنين، بعد مداهمة منازلهم.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ماهر حكمت زيدان، عقب اقتحام بلدة بيت قاد شرق المدينة.

ومن جهته، أكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال اليومية، خاصة في القرى والبلدات، يعكس تصعيدًا واضحًا في سياسات الاحتلال الهادفة إلى ملاحقة المواطنين والتضييق عليهم، في إطار سياسة العقاب الجماعي المستمرة.

